FFAA desplegarán 26 mil efectivos y más de 60 puestos de control durante la Semana Morazánica

Tegucigalpa – Mario Rivera, portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, confirmó hoy que durante la Semana Morazánica que tiene lugar del 29 de septiembre al 5 de octubre se desplegarán en todo el territorio 26 mil efectivos.

Los militares acompañarán los operativos de seguridad que tendrán lugar durante estos días, señaló.

Acotó que las Fuerzas Armadas de Honduras instalarán 68 puestos de control en lugares estratégicos en los principales ejes carreteros del país.

De igual manera se instalarán 54 puestos de socorro y ocho áreas de descanso, detalló.

Cabe señalar que, los burócratas gozan de asueto durante toda la semana, mientras que el sector privado tiene libre a partir del mediodía del miércoles.

Durante esta jornada se prevé la movilización de más de un millón de personas.

La mayoría de las personas aprovecha el tiempo para hacer actividades de turismo, por lo que los militares harán patrullajes en las distintas playas y balnearios del país, precisó Rivera. (RO)