FFAA decomisan combustible en cayos del Caribe de Honduras

Tegucigalpa – Efectivos de las Fuerzas Armadas informaron sobre el decomiso de un cargamento de combustible en Cayos Pepino, sector de Cayos Cajones (Hobbies), Caribe de Honduras.

La información oficial establece que la localización de un cargamento de combustible y equipo marítimo de procedencia desconocida, evidenciando indicios de almacenamiento irregular.

Durante la operación se decomisaron 205 bidones con capacidad de 10 y 20 galones, enterrados y ocultos junto a un rotoplas, líneas de amarre y cajas de madera de nasas, contabilizando aproximadamente 2 mil 450 galones de gasolina.

Asimismo, se incautaron tres lanchas sin registro ni documentación, así como dos motores de 15HP, uno de ellos sin número de serie y en condición inoperativa.

El material decomisado fue trasladado a bordo del guardacostas Tegucigalpa. JS