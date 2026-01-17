FFAA decomisan arsenal de grueso calibre en Colón

Tegucigalpa – Mediante una operación de allanamiento en el sector Sinaí, municipio de Trujillo, Colón, las Fuerzas Armadas incautaron un arsenal de armas de fuego, informó el portavoz de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Mario Rivera.

Las operaciones de allanamiento en varios destinos se realizaron en coordinación con otras dependencias con la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico.

Como resultado se logró el decomiso de tres fusiles de diferente calibre, un revólver calibre 22, otro calibre 38 especial, más de 250 proyectiles de diferente calibre, siete cargadores para munición calibre 5.56 y un cargador para calibre 9 milímetros.

“Son armas de grueso calibre, se ha decomisado también munición calibre 5.56, se está en el proceso de investigación para determinar a quiénes pertenecían estas armas decomisadas producto de esta operación de alto impacto que ha realizado en las últimas horas las FFAA en coordinación con las DLCN”, dijo.

El portavoz militar dijo que durante el operativo no se reportó la detención de ninguna persona, sin embargo si hay indicios de quienes podrían ser los responsables. PD