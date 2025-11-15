FFAA decomisa 26 kilos de supuesta marihuana en Intibucá

Tegucigalpa – Las Fuerzas Armadas de Honduras decomisaron hoy en el departamento de Intibucá un total de 26 kilos de supuesta marihuana y 110 envoltorios de supuesta cocaína.

Un operativo de allanamiento de morada realizado por las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), en el sector de Concepción, Intibucá, dejó como resultado la detención de una persona y el decomiso de droga, armas y dinero en efectivo, indicó la dependencia en sus redes sociales.

Durante la inspección, se aseguraron 110 envoltorios con supuesta cocaína, 26 kilos de supuesta marihuana, un fusil, dos granadas, una pistola, 50 mil lempiras en efectivo y dos vehículos.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con toda la evidencia, por considerarlo sospechoso de los delitos de tráfico de drogas y portación ilegal de armas en perjuicio de la salud y la seguridad del Estado de Honduras.

Esta operación de seguridad y combate al narcotráfico fue ejecutada por el Comando de Apoyo Institucional C-11, con efectivos del Décimo Batallón de Infantería y de la Fuerza de Tarea Conjunta Lenca Sumpul en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, se informó. PD