FFAA de Honduras reciben a delegación del Comando Sur de EE.UU. 

Tegucigalpa – Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), dieron la bienvenida a una comitiva del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), integrada por cinco suboficiales del Ejército estadounidense, en el marco de las sólidas relaciones bilaterales entre ambos países.

La delegación participa en el Programa de Análisis de Necesidades de las Escuelas de Suboficiales de las FFAA, con el propósito de fortalecer la cooperación institucional y contribuir al desarrollo y modernización de los procesos de formación militar hondureño.

Esta iniciativa se enmarca en una larga historia de colaboración entre Honduras y Estados Unidos, que incluye ejercicios conjuntos como Tradewinds y Beyond the Horizon, así como apoyo en seguridad regional y capacitación militar desde hace décadas.

El Comando Sur, responsable de las operaciones de EE.UU. en América Latina y el Caribe, busca así potenciar las capacidades de las fuerzas armadas aliadas.

Las FFAA destacaron en su cuenta oficial de X (@FFAAdeHonduras) la importancia de esta visita para elevar los estándares de entrenamiento y profesionalización de sus suboficiales. (IR)