FFAA conmemoran 57 aniversario del cese de hostilidades entre Honduras y El Salvador

Tegucigalpa- Las Fuerzas Armadas de Honduras conmemoraron este día el 57 aniversario del cese de hostilidades entre Honduras y El Salvador, rindiendo homenaje a los hondureños que defendieron la soberanía nacional durante el conflicto de 1969.

El portavoz de la institución castrense, Mario Rivera, informó que la jornada conmemorativa incluyó un desfile militar, actos solemnes y ceremonias religiosas, con la participación de autoridades civiles, militares e invitados especiales.

«Las Fuerzas Armadas están conmemorando esta fecha. En el marco de esta efeméride se lleva a cabo un desfile militar con la participación de la Escolta de Bandera, la Banda Sinfónica de las Fuerzas Armadas, una representación de oficiales de nuestra institución y también de los veteranos de guerra», expresó Rivera.

#57AñosDelCese || El honor, la memoria y el patriotismo marcaron el desarrollo del desfile conmemorativo realizado por segunda ocasión, en los alrededores del Estado Mayor Conjunto, en homenaje al 57 aniversario del cese de hostilidades entre Honduras y El Salvador y en… pic.twitter.com/BeAwUFDR8X — Fuerzas Armadas de Honduras (@FFAAHN) July 17, 2026

Como parte de los actos oficiales, se realizó el izado de la Bandera Nacional a media asta, la colocación de ofrendas florales en el Parque El Soldado, una ceremonia conmemorativa y una misa en honor a quienes participaron en la defensa del territorio nacional.

El portavoz indicó que las actividades continuarán a las 10:00 de la mañana en el Campo de Parada Marte, donde se desarrollará otra ceremonia oficial y un desfile con la participación de los veteranos de guerra.

Rivera señaló que esta conmemoración busca mantener viva la memoria histórica del país y reconocer el sacrificio de quienes participaron en el conflicto.

Asimismo, destacó que la efeméride tiene como propósito fortalecer los valores de paz, integración y cooperación entre las naciones centroamericanas, promoviendo que hechos como los ocurridos en 1969 no vuelvan a repetirse.LB