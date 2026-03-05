FFAA aseguran 14,000 plantas de coca en el Parque Nacional Botaderos

Tegucigalpa- Las Fuerzas Armadas de Honduras asestaron un nuevo y contundente golpe al narcotráfico al asegurar una plantación con aproximadamente 14,000 plantas de supuesta hoja de coca, distribuidas en una extensión cercana a dos manzanas de tierra, en el sector montañoso del Parque Nacional Montaña de Botaderos, municipio de Tocoa, departamento de Colón.

-Los aseguramientos de cultivos ilícitos durante este año se han registrado principalmente en los departamentos de Colón, Olancho y Yoro.

La operación fue ejecutada mediante labores de inteligencia y patrullajes de largo alcance desarrollados por la Fuerza Naval, a través de la Base Naval de Puerto Castilla, con apoyo de equipos de operaciones especiales y efectivos de la Policía Militar del Orden Público.

El portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, detalló que en lo que va del año se han asegurado 10 plantaciones con más de 180,000 arbustos de hoja de coca en los departamentos de Colón, Olancho y Yoro, como resultado de la intensificación de los operativos contra estructuras dedicadas al narcotráfico.

Tras el aseguramiento de esta nueva plantación, las autoridades coordinan el proceso legal con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO-SPS) para proceder a su erradicación conforme a ley.

Asimismo, continúa el proceso investigativo en conjunto con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, con el objetivo de determinar a qué estructuras criminales pertenecen estas plantaciones.

Las Fuerzas Armadas reiteraron que mantendrán las operaciones en zonas montañosas y de difícil acceso para debilitar las redes del narcotráfico que operan en el territorio nacional.

Rivera añadió que, producto de estas intervenciones, se ha evitado que organizaciones criminales procesen al menos 162 kilos de cocaína, que en el mercado ilícito estarían valorados en más de 50 millones de lempiras.LB