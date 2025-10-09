FFAA aseguran nueva plantación de 25 mil arbustos de coca, en Colón

Tegucigalpa- Mediante un patrullaje de largo alcance, las Fuerzas Armadas de Honduras, a través del 15 Batallón de Infantería y la Dirección de Comunicación Estratégica, en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), localizaron en las últimas horas una nueva plantación de hoja de coca en el sector montañoso de la comunidad de Río Chiquito, municipio de Bonito Oriental, departamento de Colón.

El hallazgo comprende una extensión aproximada de cuatro manzanas de tierra, donde se contabilizaron unos 25,000 arbustos de coca con alturas que oscilan entre uno y tres metros. Además, en el lugar se encontró un vivero con más de 1,000 plántulas listas para ser sembradas, así como una instalación artesanal equipada con precursores químicos utilizados para el procesamiento de la droga.

#GolpeAlCrimenOrganizado || Las #FFAA a través de personal del 15 Batallón de Fuerzas Especiales y de la Dirección de Información Estratégica en coordinación con la @DLCNMPHN, en el sector montañoso de la comunidad Río Chiquito, Bonito Oriental, departamento de Colón, localizó… pic.twitter.com/CrNcCWiuRl — Fuerzas Armadas de Honduras (@FFAAHN) October 9, 2025

De acuerdo con el portavoz de las Fuerzas Armadas, capitán Mario Rivera, no se registraron personas detenidas durante la operación; sin embargo, el Ministerio Público y los cuerpos de seguridad realizan las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables, quienes según las pesquisas preliminares pertenecen a una estructura criminal que opera en la zona, especificó.

El oficial destacó que las Fuerzas Armadas han intensificado las operaciones contra el narcotráfico a nivel nacional, fortaleciendo el escudo terrestre, aéreo y marítimo, lo que ha permitido resultados significativos en lo que va del año.

“Con este nuevo aseguramiento, ya suman más de 50 plantaciones destruidas con más de un millón de arbustos de coca erradicados y 29 laboratorios artesanales desmantelados en diferentes puntos del país”, detalló Rivera.

Asimismo, informó que, gracias a estas acciones sostenidas de combate al narcotráfico, las estructuras criminales han dejado de procesar más de 3,800 kilogramos de cocaína, afectando considerablemente su capacidad operativa y financiera.

Puntualizó Rivera que las Fuerzas Armadas reiteraron su compromiso de continuar las operaciones de vigilancia y erradicación en las zonas de difícil acceso del territorio nacional, con el objetivo de debilitar el narcotráfico y fortalecer la seguridad del país.LB