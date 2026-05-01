FFAA aseguran dos plantaciones con 16,500 arbustos de coca en Atlántida

Tegucigalpa- Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron el aseguramiento de dos nuevas plantaciones de hoja de coca en el sector de La Másica, departamento de Atlántida, como resultado de operaciones de patrullaje de largo alcance.

El portavoz de la institución castrense, el capitán Mario Rivera, detalló que las plantaciones se encontraban en una extensión aproximada de tres manzanas de tierra, donde se contabilizaron alrededor de 16,500 arbustos de coca.

Rivera detalló que, durante la operación, ejecutada por equipos de operaciones especiales de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y el Segundo Batallón de Protección Ambiental, también se logró el decomiso de un fusil calibre 22.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas; sin embargo, el portavoz señaló que, en coordinación con el Ministerio Público, se desarrollan procesos de investigación para identificar a los responsables y proceder con las capturas correspondientes.

#GolpeAlNarcotráfico || Un fuerte golpe a las estructuras vinculadas al narcotráfico fue ejecutado por las #FFAA en el sector norte de La Masica, Atlántida, donde se localizaron aproximadamente 16,500 plantas de supuesta hoja de coca distribuidas en dos extensas plantaciones que… pic.twitter.com/RPOaeWGjAH — Fuerzas Armadas de Honduras (@FFAAHN) May 1, 2026

Recuento

EL capitán Rivera hizo un recuento de los operativos y decomisos en lo que va del 2026, en ese sentido, apuntó que las Fuerzas Armadas han intensificado las operaciones en la lucha contra el narcotráfico, logrando asegurar un total de 25 plantaciones con aproximadamente 400,000 arbustos de hoja de coca en diferentes zonas del país.

Asimismo, informó sobre la destrucción de ocho instalaciones artesanales que contenían precursores químicos utilizados para el procesamiento de drogas.

Estos aseguramientos se han llevado a cabo en los departamentos de Atlántida, Colón, Yoro, Olancho, El Paraíso y Santa Bárbara, como parte de las acciones estratégicas orientadas a combatir el crimen organizado en Honduras, cerró el portavoz de las FFAA. LB

Decomisos de Cocaína – 2026

N°. | Lugar | Fecha | Destino

1.- Puerto Cortés -16 de enero- 10 kilos

2.– El Triunfo, Choluteca -03 de febrero- 130 kilos

3.– Pavana, Choluteca -19 de febrero- 82 kilos

4.– Guasaule, Choluteca -4 de marzo- 170 kilos