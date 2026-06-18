FFAA asegura plantación con 5,000 arbustos de hoja de coca en Colón

Tegucigalpa – Las Fuerzas Armadas a través de equipos de operaciones especiales de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, en el sector montañoso de la comunidad de Río Verde Iriona, Colón, localizó y aseguró una plantación con arbustos de hoja de coca, con una extensión de una manzana de tierra cultivada con aproximadamente 5 mil arbustos, con una altura variable entre 1 y 3 metros.

Después de realizar el procedimiento que establece la ley, en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, se procederá a la erradicación, indicó la institución armada.

En lo que va del año, las Fuerzas Armadas de Honduras han asegurado más de 30 plantaciones, con más de 530 mil arbustos de hoja de coca.

También se han destruido diez instalaciones artesanales con precursores químicos utilizados para el procesamiento de la droga.

Las operaciones de seguridad continúan por parte de equipos de operaciones especiales para localizar y asegurar más plantaciones, señaló la FF.AA.

Colón es un departamento al norte de Honduras que forma parte de la ruta del narcotráfico de droga que se produce en el sur de América y se consume en el norte. (RO)