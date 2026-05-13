FFAA asegura más de 2,900 plantas de marihuana en Olancho

Tegucigalpa – Las fuerzas armadas de Honduras informaron hoy que mediante operaciones en conjunto se logró el aseguramiento de una plantación de supuesta marihuana, correspondiente a una extensión de media manzana de tierra, contabilizando 2 mil 957 plantas de alucinógeno.

La operación se llevó a cabo a través de personal del Comando de Operaciones de Apoyo Institucional, 115 Brigada de Infantería y el 16 Batallón de Infantería, en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, en la aldea de Güiscoyol municipio de Gualaca, departamento de Olancho.

El cultivo ilícito, ubicado en una zona montañosa del sector, abarcaba aproximadamente media manzana de extensión de supuesta plantas con una altura entre 1.5 y 2 metros, detalló la institución armada a través de sus canales oficiales.

Luego de realizar el procedimiento que establece la ley y en coordinación con el Ministerio Público se procedió a la erradicación de la plantación, informó. Según las Fuerzas Armadas en lo que va del año han asegurado diez plantaciones, con más de 110 mil plantas de marihuana, en los departamentos de Colón y Olancho. (RO)