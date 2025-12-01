FFAA apéguense a la Constitución

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall hizo un llamado a las Fuerzas Armadas de Honduras para que se apeguen a la Constitución de la República.

– “Solicitamos que la ciudadanía continúe con civismo esta jornada de votación, que las Fuerzas Armadas realicen su labor con estricto apego a la Constitución”, remarcó.

Lo anterior luego que el órgano electoral extendiera hasta las 6.00 de la tarde la votación en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) donde exista afluencia de electores.

Aclaró que las JRV sólo podrán cerrarse hasta que se haya atendido al último votante.

“Un llamado a las Juntas Receptoras de Votos respetando la autonomía que les da la ley, se les exhorta a que en atención al derecho a la participación política, al derecho al sufragio, y a la cantidad de electores aún en fila, puedan prorrogar la hora de la votación”, manifestó.

Hall confió que el comunicado del CNE fue remitido al jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, Roosevelt Hernández, con el afán que tengan conocimiento de esta posible prórroga de las JRV y que no obstaculicen las decisiones de las JRV.

“Quiero solicitar de manera pública que se le den las facilidades a los observadores nacionales e internacionales para que puedan presenciar el escrutinio porque el escrutinio señoras y señores es público, y tienen derecho a presenciarlo y realizar la labor que les corresponde”, subrayó.

Destacó que a pesar de pequeños incidentes la jornada electoral ha transcurrido como una fiesta democrática.

Datos de la jornada

El 88.29 % de los dispositivos biométricos fueron conectados durante la contienda electoral. Hasta las 5.40 de la tarde 2 millones 841 mil 478 votantes fueron verificados.

Igualmente, más del 50 % de los dispositivos satelitales están conectados y transmitiendo. JS