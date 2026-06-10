FFAA activan protocolos de prevención y auxilio ante efectos de la tormenta tropical Cristina

Tegucigalpa – Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron este miércoles la activación de protocolos de prevención, vigilancia y asistencia a la población ante el ingreso y los efectos asociados de la tormenta tropical Cristina en la región centroamericana.

A través de un comunicado, la institución detalló que mantiene en alerta preventiva y ha activado de manera integral el Plan Auxilio XXI, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta institucional para salvaguardar la vida, los bienes y la seguridad de la población hondureña.

Como parte de estas acciones, las Fuerzas Armadas alertaron a todas las unidades militares a nivel nacional y al Batallón Humanitario y de Rescate (BHR), para que permanezcan en apresto y en coordinación permanente con la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y demás organismos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.

La institución señaló que sus efectivos están preparados para brindar apoyo en labores de evacuación, búsqueda, rescate, asistencia humanitaria y apoyo logístico en las comunidades que puedan resultar afectadas por las condiciones climáticas derivadas del fenómeno tropical.

Asimismo, se informó que se mantiene una vigilancia constante en ríos y zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos, especialmente en la región sur del país, donde podrían registrarse mayores impactos debido a las lluvias asociadas al sistema meteorológico.

Las Fuerzas Armadas exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, atender las recomendaciones de los organismos de protección civil y adoptar las medidas preventivas necesarias para reducir riesgos durante la emergencia climática. IR