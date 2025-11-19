¡FFAA niegan apoyo logístico al CNE por preparar su “Villa Navideña” en plena recta del proceso electoral!

Tegucigalpa – En un hecho inusual y que genera preocupación en el contexto de la organización de las Elecciones Generales 2025, las Fuerzas Armadas de Honduras notificaron oficialmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) que no podrán facilitar las instalaciones del Campo de Parada Marte para el estacionamiento de vehículos estatales destinados a la logística electoral.

La comunicación —fechada el 18 de noviembre y firmada por el coronel Dennis Fuentes Borjas, oficial de enlace FF. AA.–CNE— responde a la solicitud enviada por el órgano electoral el pasado 17 de noviembre, en el marco de los preparativos para la distribución de material electoral. En su respuesta, la institución castrense detalla que las instalaciones no están disponibles debido al montaje de la “Villa Navideña de las Fuerzas Armadas”, un evento social y recreativo que realizan anualmente.

El documento confirma que los espacios de Parada Marte se encuentran ocupados por construcciones temporales, decoración e iluminación, elementos que imposibilitan autorizar el apoyo requerido, a solo 12 días de los comicios generales.

El CNE había solicitado el lugar para el resguardo y operación logística de vehículos del Estado utilizados en el proceso electoral, una práctica habitual en procesos anteriores y parte de la coordinación institucional que exige el mandato constitucional de las Fuerzas Armadas en materia electoral.

La decisión de la institución castrense de priorizar un evento recreativo sobre una solicitud operativa del ente electoral ocurre en un momento crítico, marcado por retrasos, tensiones institucionales y el escrutinio nacional e internacional sobre las condiciones logísticas para garantizar el voto ciudadano.

Pese a la negativa, la comunicación oficial asegura que las Fuerzas Armadas “reitera[n] su compromiso institucional con el proceso democrático y el bienestar de la población hondureña”, aunque no ofrece alternativas para solventar el obstáculo logístico generado. PD