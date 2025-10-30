FF.AA. investigan posible participación de un miembro activo en presunto boicot para boicotear elecciones

Tegucigalpa– Un día después de la presentación pública de parte del fiscal general Johel Zelaya las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.) informaron este jueves que han iniciado una investigación exhaustiva tras la difusión de audios presentados por el Ministerio Público (MP), en los cuales se menciona a un supuesto miembro activo de la institución presuntamente implicado en planes orientados a boicotear las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

En un comunicado oficial, las FF. AA. expresaron que la investigación se realiza por instrucción de la presidenta Xiomara Castro, en su calidad de Comandante General de las Fuerzas Armadas, con el propósito de identificar y poner a disposición de las autoridades competentes a cualquier integrante que resulte vinculado a actos conspirativos contra el proceso electoral.

“Se ha iniciado una investigación exhaustiva con el fin de identificar y poner a disposición de las autoridades competentes a cualquier integrante de la institución militar que esté vinculado o brinde apoyo a actos conspirativos que pretendan alterar el proceso electoral o atentar contra la voluntad soberana del pueblo hondureño”, señala el documento.

Comisión especial investigará los hechos

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general de división Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, ordenó la conformación de una comisión especial encargada de investigar y esclarecer los hechos, recopilando pruebas e indicios sobre la posible participación de miembros de la institución.

Según el comunicado, la comisión también indagará sobre presuntos vínculos entre personal militar y representantes de determinadas instituciones políticas, con el supuesto objetivo de desestabilizar el orden democrático del país.

Cero tolerancias a la indisciplina

La institución castrense advirtió que no permitirá que ningún oficial, suboficial, miembro de tropa o personal auxiliar manche el honor, la disciplina y el prestigio de las Fuerzas Armadas.

“No se tolerarán conductas que comprometan la integridad institucional ni la confianza del pueblo hondureño”, enfatizó el pronunciamiento.LB