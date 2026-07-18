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Festival Pirineos Sur

Por: EFE
VALLE DE TENA (HUESCA), 18/07/2026.- Imagen del escenario flotante instalado en el pantano de Lanuza, en el Valle de Tena (Huesca), donde se celebra desde este sábado el Festival Pirineos Sur. EFE / Javier Blasco.

Imagen del escenario flotante instalado en el pantano de Lanuza, en el Valle de Tena (Huesca), donde se celebra desde este sábado el Festival Pirineos Sur. EFE / Javier Blasco.

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