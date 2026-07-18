Foto del díaFestival Pirineos SurPor: EFE18 de julio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión VALLE DE TENA (HUESCA), 18/07/2026.- Imagen del escenario flotante instalado en el pantano de Lanuza, en el Valle de Tena (Huesca), donde se celebra desde este sábado el Festival Pirineos Sur. EFE / Javier Blasco.Imagen del escenario flotante instalado en el pantano de Lanuza, en el Valle de Tena (Huesca), donde se celebra desde este sábado el Festival Pirineos Sur. EFE / Javier Blasco. Noticias recientes Al DíaEE.UU. confirma otro militar muerto en el norte de Irak EconomíaEconomista plantea eliminar la Tasa de Seguridad por considerarla un impuesto disfrazado Usa 2026 - NoticiasMadonna, Shakira, BTS y Justin Bieber encienden el descanso al estilo Super Bowl Al DíaMuere un hombre mientras estaba esposado durante una detención policial en Italia InternacionalesNetanyahu dice que Mamdani busca «desviar atención de sus errores» considerando su arresto