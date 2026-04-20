Festival día de San Jorge en Londres

Foto del díaFestival día de San Jorge en LondresPor: EFE20 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesObreros piden 8 % de actualización al salario mínimo y advierten “fuertes presiones” el 1 de Mayo de no haber acuerdo PolíticaDirectora del CNA alerta de “nueva partida confidencial” que asciende a L.5 mil millones en el Presupuesto 2026 NacionalesSAG enfrentará drástico recorte presupuestario, ministro dice no afectará producción DeportesEl Bournemouth ficha a Rose como sustituto de Iraola Al DíaGuterres pide a «todas las partes» respetar navegación en Ormuz tras cruce de acusaciones