Festival del Puro y el Café reunirá en Danlí lo mejor del café y el tabaco hondureño

Tegucigalpa – Honduras volverá a proyectar al mundo dos de sus productos más emblemáticos: el café y el tabaco, en una nueva edición del Festival del Puro y el Café, que se realizará en la ciudad de Danlí, consolidándose como un espacio clave para destacar la calidad, tradición y potencial de estos sectores.

– Por cuarto año consecutivo, Grupo Ficohsa apoya esta iniciativa que promoverá la economía local, fortalecerá a los productores y posicionará el talento hondureño a nivel nacional e internacional.

El evento, impulsado por el reconocido productor Óscar Valladares, reunirá a productores, empresarios, catadores y aficionados, en una plataforma que permitirá compartir experiencias, generar oportunidades comerciales y fortalecer la proyección internacional de la industria hondureña.

Danlí, ciudad anfitriona del festival, representa un punto estratégico para la industria tabacalera nacional, con una larga tradición productiva que ha posicionado a los puros hondureños en mercados exigentes de Estados Unidos, Europa y otras regiones. De igual forma, el café hondureño continúa siendo un pilar económico y social, generando sustento para más de 110 mil familias en el país.

Grupo Ficohsa acompañará nuevamente esta iniciativa como patrocinador oficial, reafirmando su compromiso con el desarrollo productivo del país y el fortalecimiento de las comunidades donde opera.

El respaldo de Ficohsa a este festival, por más de cuatro años consecutivos, forma parte de su visión de comunidades sostenibles, que integra el impulso al desarrollo productivo, el apoyo al emprendimiento y la inclusión financiera.

En este sentido, el grupo promueve iniciativas como Hecho en Casa, Mujeres Adelante y De Mi Tierra, orientadas a fortalecer a emprendedores y cadenas de valor locales. Asimismo, a través de Fundación Ficohsa, mantiene su compromiso con el desarrollo social mediante programas de educación prebásica, ampliando su impacto en distintas regiones del país.

Un elemento relevante del sector tabacalero es el rol de la mujer, ya que una parte significativa de la mano de obra en esta industria está conformada por mujeres, lo que convierte este tipo de iniciativas en una plataforma importante para impulsar su empoderamiento económico.

El Festival del Puro y el Café se proyecta como un punto de encuentro entre tradición, negocio y proyección global, que contribuirá a dinamizar la economía de Danlí y a fortalecer el posicionamiento de Honduras en el mercado internacional.