Festival del Puro y Café reúne a más de 3,500 personas y fortalece la industria tabacalera hondureña

Danlí, El Paraíso – Más de 3,500 personas participaron en la sexta edición del Festival del Puro y Café, celebrado en el Centro Comercial Casa Blanca de Danlí, consolidando este encuentro como uno de los principales espacios de promoción de la industria tabacalera, el café y el emprendimiento local en Honduras.

–Grupo Ficohsa participó por cuarto año consecutivo como patrocinador del evento, reafirmando su apoyo al emprendimiento, la cultura y el desarrollo económico local.

El evento fue organizado por Óscar Valladares, uno de los principales productores de puros del país, y reunió aficionados, empresarios, productores, emprendedores y familias en una jornada dedicada a resaltar la calidad del tabaco hondureño, el café, la riqueza gastronómica de la región y el talento artístico nacional, fortaleciendo además la proyección de Danlí como un referente de esta industria a nivel regional.

Grupo Ficohsa acompañó el festival por cuarto año consecutivo como patrocinador oficial, respaldando una plataforma que impulsa el desarrollo económico local y genera oportunidades para pequeños negocios y productores hondureños.

Emprendedores brillan y conquistan

Uno de los espacios con mayor participación durante el festival fue el destinado a emprendedores del programa Hecho en Casa, quienes tuvieron la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos ante miles de asistentes, fortaleciendo su visibilidad y conexión con nuevos consumidores y aliados comerciales.

La gastronomía local también formó parte de la experiencia del festival, con propuestas culinarias que resaltaron los sabores tradicionales de la región y complementaron la oferta cultural y turística del evento.

La industria tabacalera representa además una importante fuente de empleo para Honduras, especialmente para las mujeres, quienes conforman el 60% de la fuerza laboral del sector, contribuyendo significativamente al desarrollo económico y social de comunidades productoras como Danlí y zonas aledañas.

Con seis ediciones consecutivas, el Festival del Puro y Café continúa posicionándose como una plataforma de impulso para la cultura, el turismo, el emprendimiento y la proyección internacional de la industria tabacalera hondureña.

Cifras destacadas del evento