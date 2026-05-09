Festival de las Rosas 2026 en Kelaat M’Gouna

Foto del díaFestival de las Rosas 2026 en Kelaat M’GounaPor: EFE9 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión KELAAT M'GOUNA (Morocco), 09/05/2026.- A folk group takes part in a carnival honoring the winners of the Miss Aromatic Rose beauty pageant during the Rose Festival in Kelaat M'Gouna, Morocco, 09 May 2026. The annual festival celebrates the Damask rose harvest season and runs from 07 May to 10 May 2026. (Marruecos) EFE/EPA/JALAL MORCHIDIUn grupo folclórico participa en un carnaval en honor a las ganadoras del concurso de belleza Miss Rosa Aromática durante el Festival de la Rosa en Kelaat M’Gouna, Marruecos, el 9 de mayo de 2026. EFE/EPA/JALAL MORCHIDI Noticias recientes Al DíaNicaragua tilda al Gobierno de Ucrania de «ilegítimo» y «títere» de la OTAN NacionalesIntervenidos los municipios de Marcovia, El Triunfo y Choluteca ante sequía SaludTodo preparado para la llegada del Hondius, cuyo pasaje permanece sin síntomas Deportes0-1. Vlahovic, en doce segundos, lleva al Juventus al podio Frase del día“Ojalá que se logre fortalecer la investigación criminal como la herramienta más adecuada para contrarrestar la impunidad, porque si no se ataca, en el...