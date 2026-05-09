Foto del día

Festival de las Rosas 2026 en Kelaat M’Gouna

Por: EFE
KELAAT M'GOUNA (Morocco), 09/05/2026.- A folk group takes part in a carnival honoring the winners of the Miss Aromatic Rose beauty pageant during the Rose Festival in Kelaat M'Gouna, Morocco, 09 May 2026. The annual festival celebrates the Damask rose harvest season and runs from 07 May to 10 May 2026. (Marruecos) EFE/EPA/JALAL MORCHIDI

Un grupo folclórico participa en un carnaval en honor a las ganadoras del concurso de belleza Miss Rosa Aromática durante el Festival de la Rosa en Kelaat M’Gouna, Marruecos, el 9 de mayo de 2026. EFE/EPA/JALAL MORCHIDI

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img