Festejos a Lempira encuentra su ápice en la educación primaria de Honduras

Tegucigalpa – Hoy se conmemora el Día del cacique «Lempira», considerado el primer héroe nacional y su festejos encuentran su ápice en la educación primaria que no dejó pasar por alto la fecha y con diferentes actos cívicos recordó al héroe nacional.

El indio Lempira es el primer héroe nacional por lo que un departamento (provincia) y la moneda nacional llevan su nombre.

Es justamente en la cabecera departamental donde este día los festejos continuaron ya que desde el fin de semana se habían iniciado, ya que para los habitantes de Gracias Lempiras así como sus visitantes no hay festejo más grande en cuanto a identidad cultural se refiere.

En Tegucigalpa, el «Día de Lempira» fue celebrado en varios centros escolares con la elección del “Indio y la India Bonita”.

La Escuela Lempira y la Escuela 20 de Julio concentraron varios actos conmemorativos en honor al Cacique.

A partir de apuntes históricos, durante siglos se dijo que Lempira había muerto a traición, de un disparo hecho por un arcabucero español.

No obstante, el historiador hondureño Mario Felipe Castillo, quien durante diez años estuvo investigando sobre el tema en el Archivo de Indias, en Sevilla, señaló que el líder indígena murió «combatiendo cuerpo a cuerpo» con un español que le cortó la cabeza con una espada. (RO)