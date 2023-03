Ferretti asegura que la selección mexicana es un cohete que se vino abajo

México – El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador del Cruz Azul, aseguró este lunes que la selección mexicana es un cohete que se vino abajo antes del Mundial de Catar y pasará trabajo para levantarse con el seleccionador argentino Diego Cocca.

«El último proceso empezó como un cohete que despegó; de repente se le acabó el combustible y para abajo. Ahora todo está destrozado, están queriendo enderezar el rumbo de una cosa que terminó mal y esto va a tardar. Este proceso va a costar y cuando no se tienen resultados, la cosa se complica», dijo el estratega en una rueda de prensa.

En los dos primeros partidos con Cocca al frente, México venció por 0-2 a Surinam el pasado jueves, luego de ser dominado en el primer tiempo, y apenas empató con Jamaica, este domingo en el Estadio Azteca, en un par de resultados en la Liga de Naciones de Concacaf que provocaron reclamos molestos a los hinchas.

Al referirse a las de los seguidores de la selección, el delantero Hirving Lozano culpó a los medios de crear un mal ambiente, ante lo cual Ferretti no estuvo de acuerdo, sin mencionar al jugador.

«Ustedes (los medios) tienen que hacer su trabajo, tienen que opinar; si el aficionado no tiene un criterio adecuado, se puede dejar influenciar, pero tiene derecho a exigir, a manifestarse», señaló ‘el Tuca’, quien ha sido entrenador interino del equipo nacional.

Ferretti lamentó el doble discurso de los jugadores con la prensa porque cuando hay elogios, se muestran contentos.

«Cuando ustedes hacen comentarios positivos, ahí sí me siento bien, pero cuando viene la crítica, los quiero golpear. Me alabas, eres mi amigo; me criticas, mi enemigo; no está bien la ecuación», aseveró el estratega.

El fútbol de México a nivel de selección pasa por su peor momento en este siglo; los equipos masculino y femenino quedaron fuera de los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, las mujeres no se clasificaron al Mundial y los hombres fueron eliminados en Catar 2022 en la primera ronda.

Ferretti dijo estar contento con el buen paso del Cruz Azul, octavo de la tabla del torneo Clausura, que si derrota el miércoles al Querétaro, estará a tres puntos del cuarto lugar, que cierra la zona de clasificación directa a los cuartos de final.

«Estamos trabajando en la contundencia, lo que me deja tranquilo es que estamos generando oportunidades de gol. Mentalmente el equipo está bien; si sacamos una buena cantidad de puntos estaríamos hablando de clasificar entre los cuatro», señaló.

Aunque se refirió a las posibilidades de clasificación, el técnico reiteró su costumbre de concentrarse solo en el próximo partido y confió en vencer a Querétaro en un par de días.

«El más importante es Querétaro; después veremos», concluyó. JS