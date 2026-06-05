Ferrari domina, Hamilton comanda

Madrid- El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton fue el más rápido este viernes en los entrenamientos para el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano del principado de la Costa Azul; donde Ferrari dominó una jornada en la que el monegasco Charles Leclerc marcó el segundo tiempo y el cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se ordenó entre los coches rojos y los Mercedes.

Hamilton, de 41 años, el ‘hombre récord’ de la F1 -con 105 triunfos y 104 ‘poles’-, marcó la vuelta rápida del día en el segundo ensayo, en el que se registraron los mejores tiempos; al cubrir, con el neumático blando, los 3.337 metros de la icónica pista trazada en las calles de Montecarlo, en un minuto, trece segundos y 26 milésimas, 111 menos que Leclerc, con el que intercambió los puestos logrados en la primera.

Verstappen, que se quedó a 168 milésimas del espectacular y excéntrico campeón de Stevenage, repitió por la tarde el tercer puesto matinal y se inscribió en la tabla de tiempos justo delante de los Mercedes, ganadores de todas las carreras disputadas este año, salvo la segunda de los tres pruebas sprint, que se anotó en Miami (EEUU) el inglés Lando Norris (McLaren).

El inglés George Russell -a 379 milésimas de su compatriota- fue cuarto, por delante del italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial -con 131 puntos, 43 más que el anterior-, que se quedó a medio segundo de Hamilton; en una jornada en la que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el duodécimo y el vigésimo tiempo.

El talentoso piloto madrileño se quedó a menos de segundo y medio de Sir Lewis, del que acabó dos segundos y dos décimas el doble campeón mundial asturiano, que por la mañana sufrió un percance a la salida del túnel. Ambos repitieron sus plazas matinales, al igual que el argentino Franco Colapinto (Alpine), que acabó decimoquinto, a un segundo y 732 milésimas de Hamilton.

El mexicano Sergio Pérez, decimocuarto en la primera sesión, tuvo que parar su Cadillac -con el freno delantero ardiendo- en la plaza del Casino, antes firmó el decimoctavo crono, a poco más de dos segundos del ‘hombre récord’ de la F1. Una categoría que, por muchos cambios que haga, no se podría entender jamás sin Ferrari y sin el Gran Premio de Mónaco, presente en la primera edición del Mundial, en 1950, al que regresó en 1955 y en el que siempre -salvo en 2020, a causa de la pandemia- ha estado presente.

Con la mitad de los triunfos (seis), que logró el mitico Ayrton Senna (seis), triple vencedor del certamen para Brasil y plusmarquista en Mónaco, Hamilton, en una segunda juventud a los 41 y el más victorioso de los activos en el bello principado de la Costa Azul, recordó tiempos mejores pilotando al límite. Encabezando el quinteto que, sobre el papel, se jugará la ‘pole’ en la calificación de este sábado. Decisiva; porque en las calles de Montecarlo es casi imposible adelantar.

Leclerc ya había comandado el dominio de Ferrari en el accidentado primer ensayo, con los percances -afortunadamente sin lamentar daños mayores y que provocaron sendas interrupciones, con bandera roja- del francés Isack Hadjar, que destrozó su Red Bull, a mitad de sesión, y del astro astur, que golpeó las protecciones, a falta de tres minutos del final, a la salida del túnel; dañando la suspensión delantera derecha y el alerón anterior del AMR26.

Leclerc (1:13.978), recién renovado con la ‘Scuderia’, había mejorado en 226 milésimas a Hamilton, que viene, al acabar segundo en Montreal, de lograr su mejor resultado desde que pilota para Ferrari.

Sainz, a poco más de dos segundos, y Alonso -a dos segundos y siete décimas exactas- ya habían marcado el duodécimo y el vigésimo tiempo, respectivamente, en un entrenamiento matinal en el que Fernando se quejó del subviraje de su coche y en el que casi todos habían completado su vuelta rápida con el neumático medio.

Verstappen, a más de medio segundo de Leclerc, se había inscrito tercero en la tabla de tiempos, un puesto por delante de Antonelli, ganador de los cuatro últimos Grandes Premios y líder del campeonato -con 19 años, el más joven de la historia-, que se quedó a 559 milésimas del monegasco.

‘Checo’ firmó el decimocuarto crono matinal, eso sí, con unas gomas blandas que casi nadie había instalado, con las que invirtió dos segundos y 192 milésimas más que Leclerc, del que se quedó, con el decimoquinto, a dos segundos y 212 milésimas, Colapinto, que viene de lograr su mejor resultado en la F1, al haber acabado sexto en Canadá.

Russell había sido quinto con el otro Mercedes, a casi medio segundo de su compañero italiano. Y los McLaren de Norris -último ganador en Mónaco-, sexto, a 1.3, y del australiano Oscar Piastri -a segundo y medio- hicieron un sandwich en la tabla de tiempos con el alemán Nico Hülkenberg, sorprendente séptimo con el Audi, a un segundo y 365 milésimas de Charles.

Stroll, que había cerrado la primera tabla de tiempos, y Alonso fueron los únicos que salieron con los blandos (el resto lo hizo con medios) al comienzo del segundo ensayo. En el que, como era de esperar, tardó en salir a pista Hadjar; gran aficionado del PSG, al igual que su compatriota Pierre Gasly -el compañero de Colapinto-, que el fin de semana pasado festejaron la reválida del título de la Liga de Campeones de fútbol del equipo parisino que dirige el español Luis Enrique Martínez.

Que McLaren -que defiende ambos títulos- no está aún donde quiere, quedó claro cuando, poco antes de alcanzarse el primer cuarto de hora, se paró, en la chicane posterior al túnel, el MLC40 de Norris, último coronado en la categoría reina. Decretándose durante unos momentos el ‘coche de seguridad virtual’.

Lando no volvió a salir y acabó con el decimonoveno tiempo una jornada que el otro coche de la escudería de Woking, el de Piastri, acabó séptimo, un puesto por detrás de Hadjar, que se recompuso del contratiempo y también pedirá cartas este sábado.

Los Ferrari de Hamilton (1;13.549) y Leclerc -a seis centésimas- seguían siendo los más rápidos, con neumáticos medios, cuando el resto de los favoritos ya habían instalado los blandos. Hasta que Verstappen colocó la primera referencia: un minuto, trece segundos y 467 milésimas. A la que se acercaba, a 48 milésimas, Russell, con el segundo tiempo provisional, superada la media hora.

‘Mad Max’ se mejoraba (1:13.194). Pero con gomas blandas los Ferrari volvieron a volar. Leclerc -tres veces en la ‘pole’ en su casa- tomó el liderato provisional (1:13.137), pero su tiempo lo rebajó en 111 milésimas Sir Lewis, directamente en su primer intento.

Colapinto tocó la barrera con la parte delantera izquierda en la primera curva, la de Santa Devota, a 20 para el final del segundo libre, que el bonaerense acabaría con los medios, después de marcar su mejor vuelta con las gomas blandas. ‘Checo’ provocó la tercera y última bandera roja del día, cuando tuvo que aparcar su Cadillac en la plaza del Casino, con el freno ardiendo, antes de acabar decimoctavo.

Los entrenamientos se completarán este sábado, horas antes de la muy decisiva calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical, prevista a 78 vueltas, para completar 280,2 kilómetros. EFE (AD)