Fernando Mendoza y Diego Pavía, entre los hispanos a seguir en el NFL Scouting Combine

Redacción Deportes – Fernando Mendoza, pasador con raíces cubanas, y Diego Pavía, de ascendencia mexico-española, destacan entre los hispanos a seguir en el NFL Scouting Combine que se desarrolla en el Lucas Oil Stadium de Indianapolis, Indiana.

El Scouting Combine, que se realiza desde 1982, es el evento en el que entrenadores y directivos de los 32 equipos de la NFL se reúnen para evaluar a los más destacados talentos del fútbol americano colegial de cara al Drat de la NFL del próximo mes de abril.

Este año, Mendoza, quien se enorgullece de sus abuelos cubanos que emigraron a Estados Unidos en 1959, es el jugador más destacado de su generación; ganador del trofeo Heisman, premio que se entrega al mejor del fútbol americano colegial, lideró a los Indiana Hoosiers a su primer título nacional.

El joven de 22 años es conocido por su precisión y serenidad en situaciones de alta presión.

El año pasado pasó para 3.535 yardas y lideró en su posición con 41 pases de anotación, a cambio sólo tuvo seis intercepciones.

Su brillante paso por el fútbol americano universitario lo colocan como serio candidato para ser elegido en la posición uno de la primera ronda del Draft del próximo mes de abril.

Uno de los equipos que más interés han mostrado en reclutarlo son Las Vegas Raiders, del que es propietario minoritario Tom Brady.

Otro de los grandes talentos a tener en cuenta es Diego Pavía, mariscal de campo de 24 años que triunfó con los Vanderbilt Commodores del fútbol americano colegial, quien tiene raíces españolas por parte de su madre y mexicanas por su padre.

El ‘quarterback’ de distingue por ser una doble amenaza que en su último año pasó para 3.539 yardas y 29 ‘touchdowns’; sólo sumó ocho intercepciones. Además consiguió 862 yardas y 10 anotaciones por tierra, lo que le permitió ser uno de los candidatos a ganar el trofeo Heisman, que al final obtuvo Mendoza.

Además de Fernando Mendoza y Diego Pavía, otros de los nombres a seguir en el NFL Scouting Combine es el de Kevin ‘KC’ Concepcion, receptor de origen puertorriqueño que brilló con los Texas A&M’s.

Concepcion se distingue por su dinamismo y velocidad que le permiten desempeñarse como receptor y especialista en devoluciones de patada, lo que le permite aspirar a ser recluta de primera ronda.

También hay que tener en cuenta a los apoyadores Taurean York, exjugador de Texas A&M’s; Jacob Rodríguez, exjugador de Texas Tech; y Josh Cuevas, quien jugó en Alabama; los tres de ascendencia mexicana.

La lista la completan el liniero cubano Fernando Carmona, exjugador de Arkansas; Enrique Cruz, puertorriqueño ex integrante de Kansas; y el mexicano-puertorriqueño Joey Aguilar, mariscal de campo que destacó con Tennessee. EFE