Fermín López, dos semanas de baja por una lesión en el sóleo

Barcelona – El mediapunta Fermín López estará dos semanas de baja a causa de una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, según ha anunciado este jueves la entidad azulgrana.

El problema físico no reviste especial gravedad, ya que se trata de «una pequeña lesión», según la información facilitada por el FC Barcelona.

Fermín se suma a las bajas de Marc Andre ter Stegen y de Pablo Paéz Gavira ‘Gavi’. Quien está en la recta final de su recuperación es Pedro González ‘Pedri’, lesionado durante el último clásico (26 de octubre). El canario sufrió una rotura en el bíceps femoral distal de la pierna izquierda. EFE