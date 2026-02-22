Fermín López: «De pequeño no podía chutar porque no llegaba; lo he entrenado mucho»

Barcelona – El centrocampista del Barcelona Fermín López, autor de un gol desde fuera del área en la victoria de este domingo contra el Levante en LaLiga EA Sports (3-0), ha explicado que cuando era más joven «no podía chutar porque era muy pequeño y no llegaba» a portería con sus disparos, pero que con los años practicó esta faceta del juego hasta convertirse en un especialista.

«Cuando me fui al Linares (con 19 años), Alberto (González), que era mi entrenador y ahora está en el Albacete, me insistía mucho en que lo intentara porque veía que tenía un buen golpeo. Lo fui entrenando y cuando volví lo seguí haciendo. He tenido esta virtud que he trabajado mucho», ha explicado en declaraciones a Movistar+.

Fermín, que este domingo ha marcado con su pierna menos hábil, la izquierda, ha afirmado que tiene la capacidad de disparar con las dos piernas. «Cuando tengo hueco, intento probar el chut y hoy me ha salido un buen gol», ha comentado el jugador andaluz, antes de admitir que antes «quizás» se «precipitaba un poco en el disparo».

El internacional español, que lleva once goles y doce asistencias entre todas las competicionees esta temporada, ha confesado que prefiere jugar de mediapunta, y ha valorado que, aunque el Barcelona venía «en mala dinámica», ha hecho «autocrítica» durante la semana y este domingo ha cuajado «un gran partido» tras «corregir los errores» de los encuentros previos.

«En los últimos dos partidos concedimos muchas ocasiones al rival. Eso no solo es trabajo de los de atrás, los de arriba tenemos que hacer mejor la presión, estar juntos para defender, y lo hemos corregido. Hay que felicitar al equipo por el trabajo de hoy, esta es la línea a seguir. Si pulimos algunos detalles, estamos preparados para ganarlo todo», ha concluido. JS