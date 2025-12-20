Ferias populares laborarán del lunes 22 al miércoles 24 de diciembre

Tegucigalpa – Las ferias populares de la capital informaron que atenderán los primeros tres días de la semana, con miras a aumentar sus ventas al tiempo que ofrecen una alternativa a los consumidores capitalinos.

En la feria del Agricultor y el Artesano frente al Estadio Nacional de Tegucigalpa, los vendedores de comidas tradicionales extendieron una invitación a los consumidores para que visiten el sitio.

Asimismo los comerciantes de lácteos, frutas y verduras indicaron que el miércoles 24 de diciembre estará atendiendo hasta mediodía.

En las ahorroferias también abrirán las puertas a los capitalinos. VC