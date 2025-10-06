Feriado Morazánico deja una derrama económica superior a los L 1,000 millones, según Turismo

Tegucigalpa – El subsecretario de Turismo, Luis Chévez, informó que de forma preliminar se estima que la derrama económica generada durante el feriado Morazánico superó los 1,000 millones de lempiras, destacando que el asueto largo resultó un éxito para el sector turístico nacional.

“El feriado fue exitoso. Desde el carnaval de Tegucigalpa, mucha gente comenzó a disfrutar de las vacaciones. Registramos alrededor de un millón de movilizaciones, y los principales destinos turísticos reportaron ocupación hotelera completa durante al menos dos o tres noches, lo cual es muy positivo”, expresó Chévez.

El funcionario detalló que existe una diversidad en las motivaciones de los viajes, ya que un 38 % de los desplazamientos se realizaron por razones familiares, pero aclaró que este tipo de visitas también dinamizan las economías locales. “Aunque las personas viajen a visitar a sus familias, eso genera consumo y movimiento económico en los pueblos y comunidades”, explicó.

Asimismo, Chévez subrayó que tanto la Semana Santa como el feriado Morazánico mantienen un comportamiento tradicional en la movilización de turistas, cumpliéndose las expectativas establecidas por la Secretaría de Turismo.

La gente sigue apostando por conocer Honduras, disfrutar de sus playas, montañas y tradiciones. Estos feriados son vitales para la economía y para fortalecer el turismo interno, concluyó el subsecretario.LB