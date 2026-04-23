Feria del Libro en Honduras tendrá como invitado de honor al escritor español Ray Loriga

Tegucigalpa – La Feria del Libro que se celebrará este fin de semana en Tegucigalpa tendrá como invitado de honor al escritor español Ray Loriga, donde presentará su obra en un espacio de diálogo abierto con el público y abordará los procesos creativos como escritor, su visión sobre la literatura, la escritura y el cine.

Loriga dijo a EFE que llega por primera vez a Honduras con una agenda que incluye dos talleres de cuatro horas cada uno centrados en la literatura y la novela, recibido como «invitado de honor» del Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET), auspiciado con la Embajada de España.

El escritor se mostró complacido por el interés que han despertado los talleres que impartirá y los foros, en los que en un principio se creyó que participarían 25 asistentes, pero se han recibido más de un centenar de solicitudes.

Loriga, natural de Madrid, donde nació en 1967, es novelista, guionista y director de cine, además de ser reconocido a nivel internacional por una obra literaria que ha sido traducida a 19 idiomas y ampliamente valorada por la crítica.

En 2017, además, fue galardonado con el Premio Alfaguara de Novela por su texto ‘Rendición’.

Entre sus obras más destacadas figuran ‘Lo peor de todo’, ‘Héroes’, ‘Caídos del cielo’, ‘Tokio ya no nos quiere’, ‘El hombre que inventó Manhattan’, a las que se suman colecciones de relatos como ‘Días extraños’, ‘Días aún más extraños’ y ‘Los oficiales y el destino de Cordelia’, y el ensayo ‘Sombrero y Mississippi’.

Un guión entorno a John Lennon

Loriga señaló que lleva 40 años escribiendo sus «propias aspiraciones, criterios, lecturas, todos y todas de alguna manera relacionadas muy directamente con el mundo de la literatura o bien docencia o bien escritores», que compartirá con los asistentes a los talleres y foros.

«No soy un escritor de género, con lo cual varía mucho de una novela a otra, desde la ciencia ficción a historias introspectivas de amor y desarrollo de la propia personalidad», agregó.

Dijo también que el último guión que ha escrito es sobre una película que «será rodada en Nueva York, entorno a la figura de John Lennon, pero desde un ángulo muy específico, de una empleada de casa de John Lennon, que da la casualidad que era española, gallega (noroeste)».

El escritor señaló que en lo que respecta al cine, solo lo hace como guionista, aunque ha dirigido dos películas.

Sobre su visita Honduras expresó además que la feria y los talleres que impartirá le servirán para conocer el pulso de lo que se escribe en el país, donde espera que le recomienden autores que no conoce, «a lo mejor por mi propia incultura o por vivir tan lejano».

De la Feria del Libro, Loriga espera que «llegue mucha gente que produzca curiosidad al mundo del libro, la pasión que es la lectura y la escritura, celebrando la pasión que nos une». JS