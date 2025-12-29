Feria del Artesano y del Agricultor abre sus puertas este lunes, martes y miércoles

Tegucigalpa – La Feria del Artesano y del Agricultor que ofrece sus productos frente al Estadio José de la Paz Herrera en Tegucigalpa abrió sus puertas este lunes y atenderá durante el martes 30 y miércoles 31 de diciembre.

Así lo informaron sus autoridades quienes indicaron que a partir de las cinco de la mañana hasta las ocho de la noche atenderán a sus clientes.

Además, notificaron que los productos de la canasta básica mantienen su precio respecto a la semana anterior.

Lo anterior se traduce en una buena noticia para los capitalinos que compran en este lugar ya que sus finanzas no se ven afectadas esta semana.

Cabe señalar, que esta feria cuenta con parqueo y es además un punto de encuentro de la población e incluso autoridades que hacen sus compras en este lugar.

Este lugar también representa una oportunidad de ingresos para decenas de productores y agricultores de comunidades cercanas a la capital que viajan cada semana para ofrecer sus productos. (RO)