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Feria de Hogueras de Alicante

Por: EFE
ALICANTE, 21/06/2026.- El diestro Nauhel Navalón en su faena durante la corrida de la Feria de Hogueras que se ha celebrado este domingo en la plaza de toros de Alicante .EFE/Morell.

El diestro Nauhel Navalón en su faena durante la corrida de la Feria de Hogueras que se ha celebrado este domingo en la plaza de toros de Alicante .EFE/Morell.

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