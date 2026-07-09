Fenagh estima que las pérdidas en la producción serian del 30 % si se extiende la sequía

Tegucigalpa – El director de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), José Chacón, estimó que las pérdidas en la producción por la falta de lluvias serían del 30 %.

Comentó que la falta de lluvias ha causado una baja en la producción nacional, y que genera preocupación por el ingreso del período de canícula a mediados de julio.

“Podría llegar a caer en un aproximado de un 30 % (producción), ahorita tenemos un 20 %”, dijo Chacón a periodistas.

Chacón indicó que las lluvias no han sido estables a nivel nacional, situación que se ha reflejado en Olancho, un departamento productivo donde algunos municipios no han registrado lluvias.

Explicó que el país está atravesando el fenómeno de “micro climas” en la que no todos los municipios de un departamento reciben lluvias en la misma cantidad y proporción.

Señaló que el productor no ha dejado de sembrar y que hay cultivos sembrados, pero que el problema será si se alarga la canícula. AG