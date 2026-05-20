Fenagh descarta escasez de carne y alerta por salida ilegal de ganado hacia Guatemala y México

Tegucigalpa- El director de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), José Chacón, descartó que exista una escasez de carne de res en el país, aunque advirtió sobre el impacto del contrabando y la salida ilegal de ganado hacia Guatemala y México.

El dirigente explicó que la situación actual responde a las dinámicas del libre mercado, debido a que compradores extranjeros están adquiriendo ganado hondureño por los mejores precios que ofrecen esos mercados.

“Hay compradores que vienen desde Guatemala y México para llevar ganado hacia esos países, (contrabando) ya que el precio es mucho mejor que el que actualmente se paga en Honduras”, expresó Chacón.

Asimismo, señaló que la demanda internacional de carne ha incrementado debido a problemas de producción en países como Estados Unidos, lo que ha provocado compras de carne y ganado en toda Centroamérica.

No obstante, el representante de Fenagh insistió en que Honduras mantiene suficiente producción para abastecer el mercado nacional y aseguró que no existe una crisis de escasez.

“Las fincas están produciendo y hay suficiente ganado. Hay algunas zonas complicadas, especialmente en el sur del país, pero departamentos productores como Olancho, El Paraíso y Yoro continúan generando producción”, indicó.

Sin embargo, Chacón manifestó preocupación por el contrabando de ganado, asegurando que cerca del 80 % de los animales que salen del país lo hacen de manera ilegal, principalmente por puntos ciegos fronterizos.

Según estimaciones del sector, más de 5,000 animales diarios podrían estar saliendo de Honduras sin ningún tipo de control sanitario ni tributario, pero es un dato en el que no hay control.

“El ganado está saliendo hacia Guatemala y México sin pasar por las fronteras oficiales y sin pagar impuestos. Eso afecta la economía nacional y puede provocar presión sobre los mercados internos”, advirtió.

El dirigente recordó que Honduras cuenta con un protocolo legal de exportación hacia México, un mercado que representa oportunidades de hasta 70 millones de dólares para el sector ganadero nacional, siempre y cuando las exportaciones se realicen de manera formal y regulada.LB