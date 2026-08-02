Fenagh advierte de plan para importar maíz y frijol por la sequía

Tegucigalpa – El director de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), José Chacón, advirtió una posible aprobación de la importación de productos alimenticios para afrontar los problemas de producción local por la prolongada sequía.

Indicó que se ha activado la coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) aprobar la importación de productos como maíz y arroz ante los problemas de producción local.

Chacón alertó que si se depende de otros países para la disponibilidad de granos básicos pone en riesgo la soberanía alimentaria y la mano de obra del sector agropecuario.

«Lo que sí se ve afectado es la soberanía alimentaria, porque vamos a tener que depender de otros países para poder alimentarnos y eso es sumamente peligroso”, manifestó el director de Fenagh.

Añadió que también afecta el precio de los productos, la mano de obra y la cadena de producción porque ya no habrá ingresos y empleos en el interior del país.

El director de la Fenagh avizoró que la sequía provocará una ampliación de las importaciones y un fuerte desincentivo de los productores por la pérdida de la siembra.

Deseó que el productor tenga el valor y la capacidad financiera para sembrar en la temporada de postrera y poder recuperar las pérdidas que han sufrido.

Chacón sostuvo que la estrategia para fortalecer la producción de frijol y no importarlo es que sea autosostenible como fortalecer la capacidad de compra para aumentar la reserva estratégica y evitar un desabastecimiento. AG