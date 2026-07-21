Feministas elevan a 156 las muertes violentas de mujeres, un promedio de 26 cada mes

Tegucigalpa – La directora de la Asociación Calidad de Vida, Ana Cruz, informó este martes que hasta la fecha suman 156 muertes violentas de mujeres en Honduras.

Lo anterior revela un promedio de 26 muertes violentas de mujeres cada mes durante el primer semestre del año.

Refirió que existen varios casos abiertos que son catalogados por las autoridades hondureñas como muertes indeterminadas.

Sin embargo, defendió que el Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas y Femicidios establece que la premisa de investigación es un femicidio.

“En este país, la vida de nosotras –las mujeres- no vale nada… aunque las autoridades quieran decir que estas cifras están bajando, para las organizaciones feministas las cifras están en aumento”, señaló la defensora de los derechos de la mujer.

“Estamos en un país entristecido por la muerte violenta de las mujeres”, agregó al tiempo que reprochó los altos niveles de impunidad en este tipo de crímenes.

Finalmente, dijo que ya no quieren seguir contando más muertes y eso solo se puede hacer con políticas públicas y asignación de presupuesto para prevenir este delito. (RO)