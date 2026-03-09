Feministas denuncian impunidad en casos de violencia contra la mujer

Tegucigalpa – Diversas organizaciones feministas se manifestaron frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para denunciar la impunidad en casos de violencia contra la mujer en Honduras.

Las agrupaciones exigieron que se aplique la ley de manera efectiva y se respeten los derechos humanos de las mujeres, destacando la necesidad de garantizar protección y justicia para todas las víctimas de violencia de género.

Ana Cruz, directora de la Asociación Calidad de Vida, señaló que en Honduras los feminicidios cuentan con un alto índice de impunidad, por lo que estos crímenes se siguen cometiendo.

Mientras no se castiguen a los responsables, se continuarán cometiendo este tipo de crímenes, reflexionó.

La defensora de los derechos de las mujeres lamentó la actual realidad de las mujeres en el país centroamericano.

Expuso que lo más alarmante es que el 95 % de estos crímenes siguen en la impunidad, es decir no se castiga al agresor.

Para Cruz lo anterior es un signo evidente de una cultura machista en la que se protege al agresor.

Las leyes no se cumplen en Honduras y eso se suma como un factor para que se sigan cometiendo estos delitos.

Indicó que están a la espera de ser recibida por una comisión de magistrados con quienes tratarán el tema.

Apuntó que la protesta está programada hasta en horas del mediodía. IR