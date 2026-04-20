Feministas contabilizan 76 feminicidios en Honduras

Tegucigalpa – Ana Cruz, directora de la Asociación Calidad de Vida, señaló hoy que ya suman 76 los feminicidios ocurridos en 2026 en el territorio nacional.

Acotó que solo el sábado se registraron dos asesinatos de mujeres más.

No obstante, Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional señaló que hasta el 16 de abril se reportaron 67 feminicidios.

El portavoz defendió que esta es una cifra oficial, no obstante los grupos feministas difieren de la misma.

La defensora de los derechos de las mujeres lamentó la actual realidad de las mujeres en el país centroamericano.

Expuso que lo más alarmante es que el 95 % de estos crímenes siguen en la impunidad, es decir no se castiga al agresor.

Para Cruz lo anterior es un signo evidente de una cultura machista en la que se protege al agresor.

Las leyes no se cumplen en Honduras y eso se suma como un factor para que se sigan cometiendo estos delitos.

Honduras reporta una creciente violencia que se refleja en feminicidios y muertes violentas de jóvenes.

Los homicidios en Honduras se han incrementado este año en un 5 %, según estadísticas de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).

Según el organismo de sociedad civil entre el 1 de enero y el 10 de abril de 2026 se contabilizaron 624 homicidios a nivel nacional. (RO)