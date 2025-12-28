Feministas contabilizan 265 muertes de mujeres este 2025

Tegucigalpa – La defensora de derechos de las mujeres Honorina Rodríguez, señaló hoy que en Honduras todos los días hay una mujer asesinada.

– El año 2024 cerró con 230 feminicidios, cifra que ya fue superada este 2025.

Detalló que en el presente año 265 mujeres fueron asesinadas.

Por cada caso de asesinato la mujer o violencia contra las niñas, son afectadas cada familia por la pérdida de un miembro, sea pareja, esposa, hija o madre, indicó.

Seguimos pidiendo justicia y diciendo “ni una menos”, expresó la defensora de derechos humanos.

“Las mujeres estamos aquí, no somos autoridad, pero a quién corresponda debe dar seguimiento a estas situaciones”, manifestó Rodríguez.

Para que cese este tipo de violencia se deben aplicar sanciones, agregó.

De la misma manera exhortó a las nuevas autoridades del país a actuar en todos los casos que involucren violencia contra las mujeres. (RO)