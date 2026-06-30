Feministas cifran en 140 los asesinatos de mujeres este 2026 en el territorio nacional

Tegucigalpa – La defensora de derechos de la mujer, Honorina Rodríguez, señaló que de acuerdo a varias organizaciones feministas las muertes violentas de mujeres este año suman 140 en todo el territorio nacional.

– Un poco más de 30 días deben pasar para que ocurra la muerte violenta de una mujer en Honduras.

En ese orden, exigió al sistema de justicia recursos técnicos y financieros para investigar feminicidios y prevenir más muertes.

La defensora de derechos humanos reprochó el alto índice de impunidad en torno a estos crímenes, por lo que urgió a los operadores de justicia a actuar de con un abordaje integral.

Señaló que muchas muertes de mujeres se pueden evitar si se atiende la etapa previa de estos hechos que es la denuncia por violencia.

Aceptó que existe una brecha entre las cifras oficiales y los datos de las organizaciones feministas ya que las autoridades esperan hasta que se emitan informes y en muchos casos no catalogan el crimen como un feminicidio.

Sin embargo, consideró que las cifras son alarmantes y superan los registros de años anteriores. (RO)