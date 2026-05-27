Feministas cifran en 108 los asesinatos de mujeres este 2026

Tegucigalpa – La coordinadora del movimiento Visitación Padilla, Cristina Alvarado, informó este miércoles que “108 mujeres han sido asesinadas en lo que va del 2026 y tenemos una impunidad histórica del 95 por ciento”.

La defensora de derechos de la mujer expuso que no existen datos oficiales sobre las investigaciones en cada uno de los casos.

“Sabemos que hay una investigación; sin embargo, no tenemos certeza de cuántos son los casos que han sido investigados hasta la fecha del 2026”, reprochó.

Entendemos que cuando se hace una investigación requiere un criterio de guardar información, pero cuando ya se judicializa, debe conocer la población hondureña y particularmente la familia que los asesinos están presos, razonó.

Cristina indicó que los asesinatos se concentran en diferentes sectores de Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Atlántida y Olancho, “y este solo es un registro de lo que recoge el sistema; este fenómeno de violencia recorre todo el país”.

Consideró que existe una deuda histórica de parte del Estado ya que en muchos casos existe una denuncia como antecedente, pero es presidida por la inacción estatal.

“El 61% de la muerte de mujeres ocurre dentro del hogar y tiene que ver con la historia de violencia que hay en sus vidas y que el Estado no respondió. No hay castigo para los agresores y eso es una falta en nuestro país”, zanjó. (RO)