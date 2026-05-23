Feminicidios se cifran en 104, reporta ONV-UNAH

Tegucigalpa – La directora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH), Migdonia Ayestas, informó este viernes que los feminicidios suman 104 este 2026.

Desde el 01 de enero hasta la fecha suman 104 mujeres asesinadas en el territorio nacional, dijo Ayestas.

Aunque señaló que no existe un incremento significativo respecto a 2025, dijo que sí ha aumentado la saña con que se matan a las mujeres.

Las mujeres las matan con mucha saña, las decapitan y la desmiembran, lamentó.

Además las lanzan a espacios públicos para que otros evidencien el hecho, reprochó.

En muchos casos los cuerpos de las mujeres son lanzados hasta en la basura, agregó.

Expuso que el patriarcado en Honduras llega al punto de asesinar a mujeres en estado de embarazo.

Cabe señalar, que la cifra de feminicidios aumentó en las últimas horas con los hechos violentos suscitados en el departamento de Colón y varios hechos aislados en otros sectores del territorio nacional. (RO)