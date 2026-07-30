Feminicidios en Honduras aumentaron un 10 % este 2026, según feministas

Tegucigalpa – En contraste con las cifras oficiales que defienden una reducción, los grupos feministas de Honduras establecen un aumento del 10 % este 2026 en muertes violentas de mujeres en el territorio hondureño.

Así lo señaló Honorina Rodríguez, defensora de los derechos de la mujer quien acotó que ya suman 160 los feminicidios registrados este 2026 en todo el territorio nacional.

Lo anterior refuta las cifras oficiales que defienden una disminución de este tipo de crímenes.

“Se requiere respuestas e integralidad desde el aparato estatal”, acentuó la dirigente feminista.

Reprochó que Honduras es un país patriarcal, por lo que exhortó a visibilizar más este crimen y el mensaje de prevención del mismo.

Cabe señalar que recientemente el Congreso Nacional aprobó un paquete de reformas que permiten endurecer las penas contra quienes cometen delitos de género en el país.

Los legisladores respaldaron el aumento a las penas por feminicidio de 25 a 30 años de prisión, mientras que, en los casos de feminicidio agravado, las condenas pasan de 30 a 40 años, con la posibilidad de alcanzar hasta los 60 años de cárcel dependiendo de las circunstancias del delito.

Asimismo, se ordenó la creación de un juzgado especializado en casos de feminicidios y sean integrados únicamente por juezas mujeres. RO