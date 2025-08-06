Feligreses salvadoreños conmemoran la transfiguración de Jesús y oran por los migrantes

San Salvador – Cientos de feligreses católicos de El Salvador conmemoraron este martes el pasaje bíblico de la transfiguración de Jesucristo, epicentro simbólico de las fiesta patronales del país centroamericano, entre llamados a oración por los migrantes salvadoreños.

Los actos comenzaron desde la mañana, cuando la imagen del Divino Salvador del Mundo, elaborada en 1777 y conocido popularmente como «El Colocho», fue trasladada de la Catedral Metropolitana a otro templo del Centro Histórico de San Salvador para prepararla.

En la tarde, los feligreses cargaron la imagen por las principales calles de San Salvador rumbo a la Catedral bajo una fuerte lluvia, cantos y el humo de incienso.

«Reine Jesús por siempre, reine su corazón» y «Divino Salvador del Mundo salva la nación que lleva tu nombre», cantaban los fieles católicos encabezados por el arzobispo de la capital, José Luis Escobar, y el cardenal salvadoreño, Gregorio Rosa Chávez.

Al llegar al frontispicio de la Catedral, la imagen del Divino Salvador fue introducida en una columna de unos doce metros de alto y coronada con un globo terráqueo azul por el que surgió, para iniciar el acto más esperado de la jornada, la representación bíblica de la transfiguración de Jesucristo en el monte Tabor.

El arzobispo Escobar llamó a los participantes a orar por los salvadoreños migrantes, quienes «muchas veces están pasando dificultades, temores, persecución a causa de las leyes migratorias».

Las festividades en honor al Divino Salvador del Mundo, patrono de San Salvador, son las más importantes del país, donde la actividad gubernamental se paraliza entre el 1 y el 6 de agosto, mientras que el sector privado lo hace los días 3, 5 y 6 del mismo mes.

Las fiestas patronales culminarán el miércoles con una misa, convocada en la Catedral Metropolitana, que suele ser presidida por la alta curia salvadoreña. EFE