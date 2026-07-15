Feligreses protestan por salida del padre José Álvarez de la parroquia San Juan Bautista en El Paraíso

Tegucigalpa- La decisión de las autoridades de la Iglesia Católica de separar al padre José Álvarez, de origen colombiano, de la parroquia San Juan Bautista, en el departamento de El Paraíso, ha generado el rechazo de decenas de feligreses, quienes se manifestaron para exigir que el sacerdote continúe al frente de la comunidad religiosa.

Durante la protesta, los creyentes expresaron su inconformidad con consignas como «El padre José debe seguir, no aceptamos otro«, argumentando que el religioso ha desarrollado una destacada labor pastoral y social en beneficio de la población del oriente del país.

Según los feligreses, el sacerdote habría sido sancionado por brindar apoyo y alojamiento a otro religioso que fue expulsado de Nicaragua y que necesitaba ayuda. No obstante, hasta el momento las autoridades eclesiásticas no han confirmado oficialmente que ese haya sido el motivo de la decisión.

Los miembros de la parroquia destacaron el compromiso, la solidaridad y la cercanía que el padre José Álvarez ha mantenido con la comunidad, razón por la cual solicitaron a las autoridades de la Iglesia revisar la medida y permitir que continúe ejerciendo su ministerio en la parroquia San Juan Bautista.

Hasta el momento, la Diócesis correspondiente no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las razones del traslado o separación del sacerdote.

Mientras tanto, la feligresía anunció que continuará expresando su respaldo al religioso y espera que la decisión pueda ser reconsiderada. IR