Feligreses católicos corren maratón por la Virgen de Suyapa

Tegucigalpa – Cientos de feligreses católicos se dieron cita hoy en la capital hondureña para correr una maratón por la Virgen de Suyapa.

En el marco de los festejos por el 279 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa más de dos mil católicos se congregaron hoy en la Basílica Menor Nuestra Señora de Suyapa para correr una maratón en distintas categorías.

Desde allí salieron los corredores hicieron un recorrido por el bulevar Suyapa, algunos incluso lo recorrieron dos veces, según la categoría en la que participaron.

Desde las cinco de la mañana se citaron para dar inicio a la actividad con una eucaristía celebrada en el atrio de la básica.

Algunos corrieron cinco, otros 10 y otros el doble según sus capacidades. Aquí no era importante llegar primero, sino participar en una actividad familiar en pro de la Virgen de Suyapa.

La actividad también sirve para recaudar fondos para el mantenimiento de la casa de la Virgen en Tegucigalpa.

Algunos feligreses participaron con sus familias, otros lo hicieron con sus mascotas en ambiente de sana competición y recreación familiar.

Al final de la jornada se premiaron diferentes categorías, pero todos celebraron el haber participado en la actividad que ya lleva 11 años de realizarse de manera consecutiva. (RO)