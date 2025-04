Felicito a Cossete López por lo valiente de sus declaraciones: Diputada Mena

Tegucigalpa – Felicito a la titular del Consejo Nacional Electoral (CNE) por la valentía que tuvo al tener la conversación difícil con el pueblo hondureño y decir la verdad que no todo está perfecto y que si hoy fueran las elecciones no hay condiciones y que lo importante es hacer las adecuaciones para noviembre próximo, señaló este viernes (25-04-2025) la diputada Fátima Mena.

La legisladora por Cortés indicó que inicialmente cuando escucho a la consejera presidenta del CNE se dijo que “plancho” porque va a generar incertidumbre, pero luego la diputada Mena dijo que reflexionó e indicó que “bueno que lo hizo (la conejera López) y hoy la felicito porque en este contexto lo más difícil es tener conversaciones difíciles”.

La diputada Mena indicó “imagino que esa mujer (la presidenta del CNE) ha de tener presiones grandes de su partido (Nacional) y de otros sectores para que dijera, no Cossette, decir que todo está bien para que no haya incertidumbre, que no habrá elecciones”.

La legisladora del partido Salvador de Honduras reconoció que Cosstte López tuvo la valentía de decir “aquí no todo está perfecto y si hoy son las elecciones no hay condiciones” por lo que señaló la radiografía real de lo que ocurre al interior del CNE.

La diputada Mena dijo que si al final las cosas salieron más o menos bien de las elecciones primarias porque hubo declaratoria, si hay muchas cosas que enmendar de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre cuando los hondureños tengan que elegir un nuevo presidente, renovar el Congreso Nacional y los 298 gobiernos municipales.

MP instrumentalizado

La legisladora, que intervino en el programa Frente a Frente de Televicentro que dirige Renato Álvarez, señaló que entiende la desmotivación de los empleados del ente electoral que señalaron López y la también consejera Ana Paola Hall, ya que “la persecución que se percibe” los motiva a que nadie quiera firmar documentos.

“Sí se han sentido perseguidas las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall y esa es una realidad, es un miedo sembrado por el Ministerio Público (MP)”, indicando que no existe confianza sobre la independencia del ente de persecución penal público y que se puede instrumentalizar.

Mena dijo cómo no sentirán miedo los empleados restantes del CNE “cuando se cita a las consejeras al Ministerio Público para que brinden declaración y en un claro ejercicio de sus derechos constitucionales y bajo la implementación de una estrategia de defensa cuando se les hace preguntas ellas deciden entregar información” y el MP en un comunicado sesgado dice que ellas no quisieron hablar, pero que el otro consejero (Marlon Ochoa) que es a fin a Libre estuvo no sé cuántas horas declarando, como si eso fuera mejor, para un show mediático tal vez si, son estrategias de defensa.

La legisladora señaló que es completamente irresponsable que la institución encargada de ejercer la acción penal pública esté haciendo ese tipo de declaraciones.

“Si le paso eso a las consejeras” que no pensaran los empleados del CNE lo que le puede pasar a ellos, creo que lo que ha sucedido pone en el debate público las situaciones que en este momento no dan condiciones para desarrollar las elecciones a día de hoy, pero señaló que hay tiempo para corregir.

La diputada Mena llamó al resto de instituciones a colaborar con el CNE para que en noviembre existan condiciones adecuadas para el desarrollo de las elecciones generales. (PD).