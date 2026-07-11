Feid, Luis R Conriquez, Ha*Ash y Pablo Alborán, entre los estrenos latinos

Miami (EE.UU.) – El colombiano Feid acaba de lanzar ‘A Xon De Que’, primer adelanto de su próximo disco, que abre una semana de estrenos latinos con novedades de Luis R Conriquez, De La Rose y Ryan Castro, Ha*Ash, Pablo Alborán y Villano Antillano.

Feid se refugia en la nostalgia

Feid estrenó ‘A Xon De Que’, primer adelanto de ‘El club de las 19 flores’, el disco que publicará el 19 de agosto. Este tema de reguetón aborda una relación que terminó pero sigue viva en el recuerdo. Llega tras un año de grandes colaboraciones del artista.

Luis R Conriquez convoca a las estrellas del corrido

El mexicano Luis R Conriquez publicó ‘Muchacho alegre’, un álbum de 16 temas con el que regresa a los corridos tumbados y deja atrás los corridos bélicos que le dieron fama. El disco reúne a Peso Pluma, Anuel AA, Fuerza Regida, Grupo Frontera y Netón Vega, entre otros, y su sencillo principal, ‘Medusa’, lo firma junto a Tito Double P.

De La Rose arma la fiesta con Ryan Castro

La puertorriqueña De La Rose se unió al colombiano Ryan Castro en ‘La monda’, un tema con aires de dancehall. El título recurre a una expresión del Caribe colombiano que se usa para decir que algo es lo mejor.

Ha*Ash regresa al despecho

El dúo estadounidense de raíces mexicanas Ha*Ash, formado por las hermanas Ashley y Hanna, presentó ‘¿Qué le pongo?’, una balada de despecho que mezcla pop, música mexicana y country. El sencillo adelanta su próximo álbum y sigue a ‘Si me hubieras llamado ayer’, publicado en abril.

Pablo Alborán busca su ritmo más bailable

El español Pablo Alborán lanzó ‘Tiempos bonitos’, una canción de aire más bailable, entre sonidos afro y latinos, que llega tras ‘Algo de mí’. La canción coincide con su gira Global Tour KM0, en marcha por escenarios de todo el mundo.

Villano Antillano saca el descaro

La rapera puertorriqueña Villano Antillano llegó con ‘OTA’, un tema en el que, sobre una producción intensa, reivindica la seguridad y el descaro de su propuesta artística.

María Isabel descuelga el teléfono

La estadounidense de raíces dominicanas María Isabel adelantó ‘1-800’, primer avance de su EP ‘Miss Me Much?’, previsto para principios de agosto. El tema, cantado en inglés y de sonido R&B, está producido por el español El Guincho, cinco veces ganador del Latin Grammy y colaborador de Rosalía y Charli xcx. EFE