Federer, en Wimbledon

Wimbledon – El suizo Roger Federer, ocho veces campeón en Wimbledon, irrumpió este lunes en las instalaciones del All England Club para presenciar desde el palco los encuentros de la octava jornada de la presente edición.

La presencia del exjugador es una tradición en Londres. Desde que se retiró en el 2022 ha acudido de visita cada año, como espectador, a seguir los partidos de la pista central. El pasado año, también en el segundo lunes de la competición, pudo ver a Novak Djokovic en su partido de octavos de final.

Federer tiene el récord de triunfos en el All England Club. Ha logrado ocho trofeos, uno más que Djokovic, que aspira este curso a lograr el título, igualar a la leyenda helvética y sumar su vigésimoquinto Grand Slam, es decir, más que nadie en la historia y cinco por encima de Roger Federer, que totalizó veinte.

En esta ocasión el exjugador de Basilea no podrá ver al balcánico en acción. En el orden de juego está previsto que en la pista central jueguen el búlgaro Grigor Dimitrov contra el británico Arthur Fery y el checo Jiri Lehecha ante el vigente campeón de Roland Garros y segundo favorito, el alemán Alexander Zverev.

Djokovic sacó adelante el domingo su compromiso contra el ruso, procedente de la fase previa, Roman Safiullin, y se medirá, en cuartos de final, con el canadiense Felix Auger Aliassime, que superó en un partido épico al español Alejandro Davidovich en un encuentro que aún arrastra las secuelas de lo sucedido al final, en la red, cuando el vencedor no quiso dar la mano al malagueño.

El norteamericano estaba molesto porque Davidovich paró el partido y pidió la presencia del fisio por una lesión en el tobillo izquierdo. Auger Aliassime lo criticó porque pensó que fue una maniobra del español, que después hizo rotura en el juego y ganó el set. El partido, que duró cuatro horas y media, se marchó al quinto parcial.

Davidovich, que perdió al final el encuentro, le explicó la situación, pero el canadiense no lo aceptó y criticó después la normativa.

«No quiero dar muchas explicaciones sobre lo que ocurrió entre él y yo. Sabe mi opinión. La regla tiene que cambiar y, mientras siga así, el jugador la usará a su favor», explicó Auger Aliassime.

«Si estás muy lesionado te retiras. Pero parar el partido en mitad del servicio del oponente y poder llamar al fisioterapeuta, me parece una vergüenza de regla. No conozco ningún otro deporte donde se pueda hacer eso. Lo digo en serio. Es una vergüenza de regla», resumió el canadiense. EFE (AD)