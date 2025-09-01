Federaciones de aficionados piden a FIFA que rechace partidos nacionales en el extranjero

Madrid.- Las federaciones de aficionados al fútbol han pedido a la FIFA que rechace cualquier intento de trasladar partidos nacionales de liga al extranjero, como el Villarreal-Barcelona de la jornada de LaLiga EA Sports, ya que su celebración en Miami (EEUU) contradice su reglamento de partidos internacionales.

Según explicó este lunes FASFE, la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español, su petición insta a la FIFA a cumplir y hacer cumplir su reglamento, ya que estos traslados de partidos contradicen directamente los artículos 3 y 6, y también a salvaguardar los fundamentos comunitarios, culturales y deportivos del fútbol a nivel mundial.

Tanto FASFE como Football Supporters Europe (FSE), Independent Supporters Council (ISC, Norteamérica) y Football Supporters Association Australia (FSA Australia), enviaron el pasado día 29 una carta al secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, en la que le trasladaron su firme oposición a las propuestas que permitirían que partidos de ligas nacionales se celebren en el extranjero.

En la misiva expresaron su preocupación por los planes de LaLiga y la Serie A italiana de trasladar a Miami el Villarreal-Barcelona y a Perth (Australia) el Milan-Como, ya socavarían la integridad deportiva al alterar el equilibrio entre partidos de ida y vuelta en las competiciones de liga.

Esos traslados, en su opinión, priorizarían los intereses comerciales sobre los valores deportivos, reduciendo a los clubes a productos de entretenimiento desvinculados de sus tradiciones y comunidades.

También alienarían a la afición local; erosionarían la identidad cultural de los clubes de fútbol en los destinos de los partidos deslocalizados y generarían importantes cargas ambientales y logísticas debido a los viajes de larga distancia, señaló FASFE en un comunicado.

El próximo día 11 el Comité Ejecutivo de la UEFA estudiará la petición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) de trasladar el Villarreal-Barcelona, previsto para el 20-21 de diciembre dentro de la jornada 17 de LaLiga EA Sports, y la de Italia para que el partido Milan-Como, de la Liga italiana, se juegue en la localidad austaliana de Perth.

La iniciativa de Italia se debe a que el fin de semana del 7 y 8 de febrero de 2026, en el que debe jugarse el encuentro, se va a celebrar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milan-Cortina en el estadio del Milan. EFE/ir