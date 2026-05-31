Federación de Organizaciones Magisteriales desconoce mesas de diálogo y reafirma paro nacional este lunes

Tegucigalpa – La Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), desconoció las mesas de diálogo que hoy se instalaron en Casa Presidencial y reafirmó que existirá un paro nacional este lunes.

Así lo expresó este domingo María Dolores Escobar, presidenta del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh), quien acotó que los docentes que hoy llegaron a Casa Presidencial no representan a ninguna organización magisterial.

Alertó que estos docentes “seleccionados” no pueden negociar por el magisterio.

En ese contexto, reafirmó las acciones de paro nacional y declaratoria de brazos caídos a nivel nacional este lunes 01-06-26.

Lo anterior se debe al incumplimiento del ajuste salarial anunciado por la titular de la Secretaría de Educación y que fue publicado en el Diario La Gaceta como una ley, dijo.

El Gobierno no ha cumplido dicho ajuste el cual es de carácter retroactivo, el mismo se debió ver reflejado en el pago salarial de mayo, pero no fue así.

De momento se trata de una acción de brazos caídos en cada centro educativo público del país, dijo al tiempo que adelantó que se podrían emprender otras acciones.

La tarde de este domingo se informó que queda formalmente instalada la Mesa Nacional de Diálogo entre el Gobierno y las bases del magisterio hondureño, por instrucciones del presidente Nasry Asfura, con el propósito de construir acuerdos responsables y sostenibles en beneficio de la educación pública y de miles de docentes del país.

La mesa estará integrada por representantes del magisterio, el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, y el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, junto a su equipo técnico.

No obstante, la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras desconoció dichas mesas y señaló que los docentes que las integran no pueden negociar por todo el gremio. (RO)